Sultanlar 4’te 4 Peşinde

Haber: Aysun Beykoz
Lige fırtına gibi giren ve tüm rakiplerini yenerek zirveye oturan ekibimiz 4.hafta maçında yarın saat 14.00’te 17 Temmuz Spor Salonu’nda Çukurova Belediye takımıyla karşı karşıya gelecek. Ligde lider durumda bulunan Sultanlarımız bu maçı da kazanıp fire vermemek için parkeye çıkacak. Ligde B Grubu’nda 4.haftanın programı şöyle:
4. HAFTA
1 Kasım Pazar
13.00: Pursaklar V.İ.-Turkuaz Seramik
13.00: Merinos-G.S.Sakarya Voleybol
14.00: Bolu Belediyespor-Çukurova Belediye
14.00: Antalyaspor-Numune Gençlik
14.00: Nevşehir Belediye-Adam Voleybol
15.30: Sigorta Shop Kalecik Bld-TED Ankara KolejlilerGüncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020, 15:27