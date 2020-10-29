Sultanlar 4’te 4 Peşinde

Haber: Aysun Beykoz

Lige fırtına gibi giren ve tüm rakiplerini yenerek zirveye oturan ekibimiz 4.hafta maçında yarın saat 14.00’te 17 Temmuz Spor Salonu’nda Çukurova Belediye takımıyla karşı karşıya gelecek. Ligde lider durumda bulunan Sultanlarımız bu maçı da kazanıp fire vermemek için parkeye çıkacak. Ligde B Grubu’nda 4.haftanın programı şöyle:

4. HAFTA

1 Kasım Pazar

13.00: Pursaklar V.İ.-Turkuaz Seramik

13.00: Merinos-G.S.Sakarya Voleybol

14.00: Bolu Belediyespor-Çukurova Belediye

14.00: Antalyaspor-Numune Gençlik

14.00: Nevşehir Belediye-Adam Voleybol

15.30: Sigorta Shop Kalecik Bld-TED Ankara Kolejliler

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020, 15:27