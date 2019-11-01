Sultanlar 4’te 4 Peşinde

Haber: Erdal Tanrıverdi

Lige şampiyonluk parolasıyla giren Bolu’nun Sultanları geçtiğimiz hafta evinde ligin dibinde yer alan Anadolu Üniversitesi takımını rahat bir şekilde 3-0 yenerek yenilgisiz liderliği yakalamıştı. Ekibimiz 4.hafta mücadelesinde 3 Kasım Pazar günü saat 14.00’te İzmir Atatürk Vestel Venüs Spor Salonu’nda İzmir BŞB takımıyla karşılaşacak. Sultanlar bu maçı da alarak 4’te 4 yapmak istiyor. Grupta haftanın programı şöyle:

4. Hafta

4 Kasım Pazar

14.00: İzmir BŞB-Bolu Belediyespor

14.00: Büyükçekmece Voleybol-Göztepe

14.00: Çanakkale Belediye-Kale 1957

16.00: Edremit Altınoluk-Anadolu Üniversitesi

16.00: Sarıyer Belediye-Karşıyaka

18.30: Küçükyalı Y.S.-M.E.Marmara Koleji