Sultanlar 5.Sette Yıkıldı

Haber: N.Halid Altundal

Çanakkale Anafartalar Spor Salonu’nda oynanan maça temsilcimiz galibiyet için çıktı. Ancak oyuna iyi başlayan ev sahibi takım ilk seti 25-17 aldı ve maçta 1-0 üstünlüğü sağladı. Bolu’nun Sultanları maçı bırakmadı. 2.seti son bölümü daha iyi oynayan ekibimiz 25-21 alınca maça 1-1 denge geldi. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan 3.seti de temsilcimiz 25-23 aldı ve maçta 2-1 üstünlüğü yakaladı. 4.sette Bolu Belediyespor rakibine karşı çok etkisiz kaldı. Seti rahat bir şekilde 25-12 alan Çanakkale Belediyespor 2-2 eşitlikle maçı 5.sete uzattı. Müthiş heyecan yaşanan son seti ev sahibi ekip 15-12 aldı ve maçtan da 3-2 galip ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla Bolu Belediyespor haftayı 4.sırada ve play-off çıtasının içinde tamamladı. Bolu’nun Sultanları 17.haftada 1 Şubat Cumartesi günü saat 15.00’te 17 Temmuz Spor Salonu’nda Küçükyalı Y.Spor takımını konuk edecek.