Sultanlar 5’te 5 Peşinde

Haber: Erdal Tanrıverdi

Lige şampiyonluk parolasıyla giren Bolu’nun Sultanları geçtiğimiz hafta deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyespor’u 3-1’le geçmişti. Ekibimiz 5.hafta mücadelesinde 10 Kasım Pazar günü saat 15.00’te 17 Temmuz Spor Salonu’nda Çanakkale Belediyespor takımıyla karşılaşacak. Sultanlar bu maçı da alarak 5’te 5 yapmak istiyor. Şehrin çeşitli yerlerine asıl ilanlarla Bolulu sporseverler maça davet edildi. Grupta haftanın programı şöyle:

5. HAFTA

9 Kasım Cumartesi

14.30: Göztepe-Karşıyaka

10 Kasım Pazar

13.00: Anadolu Üniversitesi-İzmir Büyükşehir Belediye

14.00: Kale 1957 Spor-Küçük Yalı Spor

15.00: Bolu Belediyespor-Çanakkale Belediyespor

17.30: Büyükçekmece Voleybol-Edremit Belediye Altınoluk

18.30: M.Erdem Marmara Akademi-Sarıyer Belediye