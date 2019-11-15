Sultanlar 6’da 6 İstiyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Lige şampiyonluk parolasıyla giren Bolu’nun Sultanları geçtiğimiz hafta evinde Çanakkale Belediyespor’u 3-0’la geçmişti. Ekibimiz 6.hafta mücadelesinde 17 Kasım Pazar günü saat 18.30’da İstanbul 50.Yıl Deniz Duy Spor Salonu’nda Küçük Yalı Y.Spor takımıyla karşılaşacak. Sultanlar bu maçı da alarak 6’da 6 yapmak istiyor. Rakip takımın ligde henüz galibiyeti bulunmuyor. Grupta haftanın programı şöyle:

6. HAFTA

16 Kasım Cumartesi

14.00: Çanakkale Belediye-Anadolu Üniversitesi

17 Kasım Pazar

14.00: İzmir Büyükşehir Belediye-Büyükçekmece Voleybol

16.00: Sarıyer Belediyespor-Kale 1957 Spor

16.00: Edremit Belediye Altınoluk-Göztepe

16.00: Karşıyaka-M.Erdem Marmara Akademi

18.30: Küçük Yalı Y.Spor-Bolu Belediyespor