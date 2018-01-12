

Haber: Gönül Olutürk

Bolu Belediyespor takımı TVF Bayanlar 1.ligin 16.haftasında Anadolu Üniversitesini konuk edecek. Mücadele 13 Ocak Cumartesi günü saat 15.00’da Bolu 17 Temmuz Spor Salonunda oynanacak. Bolu Belediyespor takımı geri kalan 15 haftada 11 galibiyet, 4 mağlubiyet elde etti. Topladığı puanlarla Bolu bayan voleybol takımı 3.sırada yer alıyor. Bolu Belediyespor bayan voleybol takımı ligin 15.haftasında Bartın Polisgücü’nü konuk etti. 9 Ocak Salı günü saat 17.00’da Bolu 17 Temmuz Spor Salonunda oynandı. Mücadeleyi Bolu bayan voleybol takımı setleri 25-16,25-23 ve 25-18 kazanırken maçtan da 3 -0 galip ayrılan taraf oldu. Rakip Anadolu Üniversitesi ise kalan haftalarda 4 galibiyet ve 11 mağlubiyet elde etti. Eskişehir temsilcisi ise ligde 10.sırada yer alıyor. Anadolu Üniversitesi ligin 15.haftasında Sakarya Spor’u konuk etti. Mücadele 9 Ocak Salı günü saat 13.00’da Eskişehir Yenikent’te oynandı. Anadolu Üniversitesi 3-1 kazanmayı başardı. TVF Bayanlar 1. Ligin 16.hafta fikstürü şu şekilde;

13 Ocak Cumartesi

13.00: Gümüşhane ( Aydın Doğan): Gümüşhane Gençlerbirliği – Sakarya Spor

14.00: Ankara (Kahramankazan): Kahramankazan BLD – Bursaspor Yüksekoba

14.00: Samsun ( Mustafa Dağıştanlı): Samsun B.Ş.B Anakent – Numune Spor

15.00: Ankara ( Pursaklar): Pursaklar Voleybol İhtisas – Karayolları

15.00: Bartın ( Ömer Tepesi): Bartın Polisgücü – İdmanocağı

15.00: Bolu ( 17 Temmuz) Bolu Belediyespor – Anadolu Üniversitesi