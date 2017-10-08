Haber: Semih BAYKAL
Kadrosunu 1-2 oyuncu dışında tamamen yenileyen ve 2 yabancı transferi ile gücüne güç katan Bolu Belediyespor Bayan Voleybol Takımı ligin ilk maçını kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmış ve göz doldurmuştu. Temilcimizde hedef rakibini yenerek 2’de 2 yapmak. Ligde 2.haftanın programı şöyle:
2.Hafta
8 Ekim Pazar
13.00: Gümüşhane Gençlerbirliği-Numunespor
14.00: Kahramankazan Belediye-İdmanocağı
14.00: Sakaryaspor-Anadolu Üniversitesi
15.00: Bartın Polisgücü-Bolu Belediyespor
15.00: Pursaklar Voleybol İhtisas-TVF Spor Lisesi
15.00: Samsun BŞB Anakent-Karayolları
9 Ekim Pazartesi
17.00: Ankara TED Kolejliler-Bursaspor Yüksekoba
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