Sultanlar Buldozer Gibi

Haber: Volkan Yılmaz

Bu sezon daha mütevazi bütçeli bir kadro kuran ancak yaptıkları başarılı transferlerle ve iyi bir hazırlık dönemi geçirerek lige süper bir başlangıç yapan filenin sultanları ligde dolu dizgin yollarına devam ediyorlar. İlk üç maçını kazanarak lige galibiyetlerle başlayan ekibimiz çıktıkları İzmir deplasmanından yine zaferle dönmeyi başardılar. İzmir Vestel Venüs Spor Kompleksi’nde İzmir Büyük Şehir Belediyespor ile karşılaşan temsilcimiz ilk seti 25-20 kazanmayı bildi. Oldukça çekişmeli geçen 2. Seti 25-23 kaybeden temsilcimiz 3. Sette rakibini adeta sahadan sildi. Bu seti 25-16 kazanan temsilcimiz yine çekişmeli geçen son seti de 25-23 kazanarak önemli bir galibiyete imza atmayı başardı. Bu sonuçla Bolu Belediyespor galibiyet serisinin sürdürürken, gözünü önümüzdeki hafta oynayacağı zorlu maça dikti.

10 KASIM'DA BOLUSPOR MAÇINDA ÖNCE

Temsilcimiz ligdeki 5’inci maçını 10 Kasım 2019 Pazar günü Boluspor Bursaspor maçından önce 17 Temmuz spor salonunda Çanakkale Belediyesi ile oynayacak.