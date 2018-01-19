Haber: Gönül Olutürk

TVF Bayanlar 1. Liginin 18. Haftasında Bolu Belediyespor ile Bursaspor Yüksekoba 20 Ocak Cumartesi günü saat 15.00 da Bolu 17 Temmuz Spor salonunda karşı karşıya gelecek. Bolu Bld. geri kalan 17 Haftada 13 Galibiyet 4 Mağlubiyet alarak 3. sırada yer alıyor. Bolu Belediyespor takımı ligin 17.haftada İdmanocağı’na konuk oldu. Trabzon 19 Mayıs Stadyumunda oynanan mücadeleyi filenin sultanları 16-25, 20-25 ve 19-25’lik skorlarla maçı 3-0 kazandı. Rakip Bursaspor Yüksekoba takımı ise Bartın Polisgücü’nü konuk etti. Bursa Cengiz Göllü Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Bursaspor Yüksekoba 3-1 kazandı. TVF Bayanlar 1. Liginin 18. Hafta fikstürü şu şekilde;

20 Ocak Cumartesi

14.00: Ankara (Kahramankazan): Kahramankazan BLD – Karayolları

14.00: Samsun ( Mustafa Dağıştanlı): Samsun BŞB Anakent – Gümüşhane Gençlerbirliği

14.00:Trabzon ( 19 Mayıs): İdmanocağı – Anadolu Üniversitesi

15.00: Ankara (Pursaklar ): Pursaklar Voleybol İhtisas – Sakarya Spor

15.00: Bartın (Ömer Tepesi): Bartın Polisgücü – TVF Spor Lisesi

15.00: Bolu ( 17 Temmuz): Bolu Belediyespor – Bursaspor Yüksekoba