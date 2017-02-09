Haber: Erdal Tanrıverdi

Maç öncesinde 2 takımın da 40 puanı bulunurken, Pursaklar Voleybol İhtisas takımı set averajıyla Bolu Belediyespor'un 1 sıra üstünde 4.basamakta yer alıyordu. Mücadeleye 2 takım da etkili başladı. İlk teknik molaya ekibimiz 8-7 önde girdi. Temsilcimiz soluk soluğa giden oyunda 2.teknik molaya da 16-14 önde girdi. Son bölümde rakibine nefes aldırmaya Sultanlar seti rahat bir şekilde 25-15 alarak maçta 1-0 öne geçti. Oyunun 2.setine konuk ekip daha iyi başladı ve ilk teknik molaya 8-5 önde giren taraf oldu. Ancak temsilcimiz bu bölümden sonra oyuna ağırlığını koyarak 2.teknik molaya 16-15 önde girdi. Son anları yine etkili oynayan ekibimiz seti 25-20 alarak durumu 2-0'a getirdi. 3.set tamamen Pursaklar üstünlüğü ile oynandı. İlk teknik molaya 8-4 önde giren konuk ekip, 2.teknik molaya da 16-8 önde girdi. Son bölümü de rahat oynayan konuk ekip seti 25-16 aldı ve farkı 1'e indirdi: 2-1. 4.set maçın en güzel seti oldu. İlk teknik molaya konuk takım 8-5, 2.teknik molaya ise yine konuk takım 16-12 önde girdi. Dişe diş bir mücadelenin ortaya çıktığı son bölümde seyirciler müthiş bir heyecana tanık oldu. 2 takımın da seti kazanma adına avantajlar yakaladığı son bölümde oyun 29.sayıya kadar uzadı. Seti 29-27 alan ekibimiz maçtan 3-1 galip ayrılarak play-off yolundaki en büyük rakibini sayı vermeden geçti. Bu sonuçla temsilcimiz 43 puanla 4.sıraya yerleşirken konuk takım ise 40 puanla 5.sıraya geriledi. Sultanlarımız 21.haftada Numune DSİ deplasmanına gidecek.