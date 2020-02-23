Sultanlar Büyük Avantaj Yakaladı

Haber: Volkan Yılmaz

Son derece büyük bir çekişmeye sahne olan mücadele Cumartesi günü saat 18.30’da İstanbul Deniz Duy Spor Salonu’nda oynandı. Müthiş bir heyecan içinde geçen ilk set karşılıklı sayılarla 32.sayıya kadar uzadı. Seti ev sahibi takımı 32-30 alarak maçta 1-0 üstünlüğü sağladı. Ancak 2.sette temsilcimiz rakibinden üstün oynadı. Seti 25-21 alan temsilcimiz maçta durumu 1-1’e getirdi. 3.sette rakibine hiç şans tanımayan Bolu Belediyespor 25-12’lik skorla maçta 2-1 öne geçmeyi başardı. 4.seti ev sahibi takımı 25-20 alınca 2-2 ile maç 5.sete uzadı. 5.setin son bölümünü daha iyi oynayan Bolu’nun Sultanları kritik maçı 3-2 kazanarak play-off yolunda büyük avantaj yakaladı. Temsilcimiz 21.haftada 29 Mart Cumartesi günü saat 15.00’te 17 Temmuz Spor Salonu’nda Kale 1957 Spor takımını konuk edecek.