Sultanlar Çıkış Peşinde

Haber: Volkan Yılmaz

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadın 1.Ligi 10.hafta mücadelesinde temsilcimiz Bolu Belediyespor hafta sonunda Mehmet Erdem Marmara Koleji takımını konuk edecek. Mücadele 8 Aralık Pazar günü saat 15.00’te 17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanacak. Lige fırtına gibi giren ancak son 2 haftada şanssız yenilgiler alan ekibimiz bu maçı yeni bir çıkış mücadelesi olarak görüyor ve kazanmak istiyor. Artık hata yapmak istemeyen Sultanlar, teknik heyet ve yönetim, “Siz olmadan asla” sloganıyla Bolulu voleybol severleri salona davet etti. Temsilcimiz bu mücadele öncesi Kale 1957 ve Sarıyer’in ardından ligde 3.sırada yer alıyor. Ekibimizde hedef galibiyet. Ligde haftanın programı şöyle:

9.HAFTA

8 Aralık Pazar

13.00: Anadolu Üniversitesi-Karşıyaka

14.00: Büyükçekmece Voleybol-Sarıyer Belediye

14.00: İzmir BŞB-Çanakkale Belediye

15.00: Bolu Belediyespor-M.E.Marmara Akademi

16.00: Edremit Belediye-Küçükyalı Y.Spor

16.00: Göztepe-Kale 1957 Spor

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2019, 13:07