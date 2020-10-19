Sultanlar Çok Mutlu

Haber: C.Kutay Aykan

Takım kaptanı Elif Uzun; ”Evimizde ilk maç olduğu için biraz heyecan sardı bizi. İlk defa başkanlar olsun 25 kişilik kontenjanımız olsun. İnsanlar bizi izlemeye geldiler bundan dolayı onlara güzel performans göstereceğiz diye biraz heyecanlandık. Normalde Bolu’nun oynaması gerektiği gibi oynamadık. Geriden gelerek güzel bir galibiyet aldık. Darısı sezon sonu şampiyonlukta.” dedi. 1 numaralı formasıyla bu sene takımımıza transfer olan libero oyuncusu Elif Kavrar; “İki tarafı da tebrik ediyorum. Çok güzel bir maç oldu. Ama bizim takımımız bu değil. Bizim takımımız daha güçlü. Sadece ben bunu şuna veriyorum. Daha sezon yeni başladı. Her takımın yaşadığı sıkıntı gibi bizimde oturtamadığımız şeyler var. Ama önemli olan buradan bu şekilde galibiyet alabilmek. Bence en mutlu olduğumuz şey bu. Sadece eksiklerimizi gördük hocamızda görmüştür eminim ki antrenmanlarda daha çok çalışacağız. Yani gözyaşı, mutluluk, sevinç, ter bu sezonu şampiyon bitireceğimizi düşünüyorum. İnşallah da böyle olur bunun için savaşacağız başaracağız.” dedi. Takımımızın genç oyuncularından 1998 doğumlu Dilara Yergün ise; “Valla sezonun ikinci maçı bu. Geçen hafta çok güzel bir oyun sergiledik. İlk başta biraz aksamalar oldu ama daha sonra takım olarak birbirimizin hatalarını tamamlayarak telafi ederek galibiyeti getirdik. Çok mutluyum ben. Takımımızdan da çok memnunum. Daha da iyi olacağına inanıyorum.” dedi. Yeşil-beyazlı ekibimizin tecrübeli isimlerinden orta oyuncu Ceren Baysal; “Bolu halkı bizi izlemeye devam etsin. Zor bir gündü bugün bizim için. Ama galip gelmek her şeyden önemli tabi. Önümüzde ki maçlarda daha iyi performanslar sergileyeceğimizi düşünüyorum. Bolu halkının desteğini hissediyoruz. Maça gelmek isteyen çok fazla insan vardı. İnşallah hep beraber seyircimizle oynayacağımız günler gelir.” dedi.