banner128

banner101

30 Ocak 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Sultanlar çok rahat: 3-0

    Bolu Belediyespor Bayan Voleybol Takımı 1.Ligde play-off yolunda önemli bir galibiyete daha imza attı. Temsilcimiz TVF Spor Lisesi’ni 3-0’la geçti.

    30 Ocak 2017 Pazartesi 14:44
    Bu haber 50 kez okundu
    Sultanlar çok rahat: 3-0

    Haber: Erdal Tanrıverdi

    Türkiye Voleybol Bayanlar 1.Liginde mücadele eden Bolu Belediyespor bayan voleybol takımı ligin 18. haftasında lider TVF spor lisesi'ni ağırladı. 3 seti de alan Bolu Belediyespor maçın kazanan takımı oldu. İlk setti 25-11 alırken ikinci seti 25-11 ve  üçüncü seti 25-13 alarak evinde geçit vermediğini gösterdi. 4. sırada olan Bolu Belediyespor puanını 37'ye yükseltti. Kırmızı- Beyazlılar ligin 19. haftasında deplasmanda Ankara'da Kazan Belediye ile karşı karşıya gelecek.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediyespor, Bayan, Voleybol, Takımı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Özgünlükleriyle “Markalaşan”lardan” MENGEN”…
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Halktan nasıl koptuk!
  • Suat Tosun Suat Tosun COP 22 ARDINDAN TRUMP KAYGISI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir HAYIR-EVET
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Tehlike Çanları Çalıyor! (ANALİZ)
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BU KARNE KİMİN?
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım BAŞKANLIK DÜZENİNİN DEĞİL REHBER İMAM'IN ANAYASASI
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Evet mi Hayır mı?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Çocuk Kokmak…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SUİKAST
  • Nihal Eker Nihal Eker YOKLUK
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Yabancı göçler durdurulmalıdır
  • Makinist Makinist Bank Asya için satılık
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Nelere Odaklanmalıyız!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MEDENİ İSLÂM – BEDEVİ İSLÂM
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR ANAYASA REFERANDUMUNA DOĞRU. (2)
  • Aydın Hitit Aydın Hitit II. YARI
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Tuvalet Eğitimi
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bolu Kışından Enstantaneler
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER DİNLEME, ANLAMA, DENEYİM ÜZERİNE..
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129