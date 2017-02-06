Haber: Erdal Tanrıverdi

Türkiye Voleybol Bayanlar 1.Liginde mücadele eden Bolu Belediyespor bayan voleybol takımı ligin 18. haftasında lider TVF spor lisesi'ni ağırladı. 3 seti de alan Bolu Belediyespor maçın kazanan takımı oldu. İlk setti 25-11 alırken ikinci seti 25-11 ve üçüncü seti 25-13 alarak evinde geçit vermediğini gösterdi. 4. sırada olan Bolu Belediyespor puanını 37'ye yükseltti. Kırmızı- Beyazlılar ligin 19. haftasında deplasmanda Ankara'da Kazan Belediye ile karşı karşıya gelecek.