Sultanlar, Çukurova’yı da geçti

Haber: Aysun Beykoz

Aski Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk setini 25-21 kaybeden Bolunun Sultanları İkinci sette oyuna ağırlığını koyarak bu seti 25-19 önde kapattı. 3. Sette de oyun üstünlüğünü koruyan ekibimiz bu seti de 25-20 önde kapatarak setlerde 2-1 öne geçti. 4’üncü sette baş başa giden oyunda, maçın sonunda konsantrasyon kaybı yaşayan ekibimiz bu seti de 25-22 kaybetti ve setlerde durum 2-2 oldu. Tie break setine giden maçta gerçek oyununu sahaya yansıtan ekibimiz rakibine nefes aldırmadı ve müthiş bir oyunla seti 15-7 kazanarak salondan 3-2’lik skorla galip ayrıldı. Ligde oynadığı 14 maçta 13 galibiyet alarak liderliğini devam ettiren Bolunun Sultanları ligin 15. haftasında TED Ankara Kolejleri konuk edecek. 20 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’da başlayacak mücadele 17 Temmuz Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak

Çukurova Belediyespor: Zehra, Eda, Dilara, Sıla, Merve, Gizem, Olga, Rabia, Gülcan, Jelena, Elif, Esra, Özlem, Betül

Antrenörler: Fatih Işıldar, Mehmet Sazoğlu

Bolu Belediyespor: İdil Naz, Elif, Fatma, Anae Apıena, Şeyma, Miray, Bell Katherıne, Ceren, Dilara, Burcu, Göknur, Işıl Öz

Antrenörler: Salih Yergin, Behçet Erdoğan

Setler: 25-21, 19-25, 20-25, 25-22, 7-15