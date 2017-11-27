Haber: Semih Baykal

Bolu Belediyespor Bayan Voleybol takımı galibiyet serisine devam ediyor. Filenin sultanları geçtiğimiz hafta ligin güçlü ekiplerinden Numunespor’u evinde 3-1 yenerek kritik bir galibiyet almıştı. Sultanlar ligin 9’ncu haftasında deplasman da Sakarya spor’a konuk oldu. Sakarya Atatürk Kapalı Spor Salonunda oynanan mücadele etkili başlayan Bolu Belediyespor oldu. İlk Seti filenin sultanları 16-25 kazanarak 0-1 öne geçti. İkinci sette etkili bir oyun sergileyen Bolu Belediyespor 16-25 kazanarak skoru 0-2 yaptı. Üçüncü sette kendini toparlayan Sakarya spor, sultanlarımıza üstünlük sağlayarak seti 25-19 kazandı (1-2). Dördüncü sette Bolu Belediyespor rakibine tüm gücünü gösterdi. Filenin sultanları rakibine 18 sayı fark atarak, seti 7-25 aldı. Bolu Belediyespor maçı 1-3 kazandı. Filenin sultanları bu galibiyetle lig’deki 7’nci maç kazanarak 4’ncü sırada yer aldı.