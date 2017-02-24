Haber: Ceylan Beykoz
Hafta içinde MSK Urfa takımını deplasmanda 3-0 yenerek play-off çıtasının içinde yoluna kayıpsız devam Bolunun Sultanları, ligdeki önemli maçlardan birinde Elazığ DSİ ile karşılaşacak. Yarın saat 15.00'te 17 Temmuz Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını hafta başından bu yana galibiyet üzerine yapan yeşil-beyazlı ekibimiz bu maçı kazanarak avantajını korumak istiyor. Ligin 24.haftasında B Grubunda oynanacak olan maçlar ise şöyle;
26 Şubat Pazar
12.00: Karayolları-MSK Urfa
12.00: Kazan Belediye-Numune DSİ
13.00: Gümüşhane GB-İBA Kimya TED
14.00: TVF Spor Lisesi-Sakarya Hendek
15.00: Bolu Belediyespor-Elazığ DSİ
15.00: Pursaklar V.İ.-İlbank
16.00: Bartın Polisgücü-Samsun BŞB
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