Sultanlar durdurulamıyor 3-0

Haber: C. Kutay Aykan

Gaziantep Talat Özkarslı salonunda oynanan maça Bolunun Sultanları maçı baştan sona üstün bir oyunla 25-17, 25-22 ve 25-15 setlerle kazanarak ikinci devrede oynadığı ikinci maçtan da galip ayrılmasını bildi. Ligde oynadığımız 12 maçta 11 galibiyet alarak liderliğini devam ettiren Bolu Belediyespor ligin 13.haftasında Sakarya Voleybol takımını ağırlayacak. 17 Temmuz Spor Salonunda oynanacak karşılaşma 6 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’da başlayacak.

Merinos: Tuğba, Betül, Ezgi, Hatice, Ecem, Nergis, Sena, Hazal, Kübra, Gizem, Begüm, İlarya, Sevinç

Antrenörler: Ali Bağcı, Hayri Yılmaz

Bolu Belediyespor: İdil Naz, Elif, Fatma, Anae Philomen, Elif Yaren, Şeyma, Miray, Bell Katherıne, Ceren, Dilara, Burcu, Işıl Öz

Antrenörler: Salih Yergin, Behçet Erdoğan

Setler: 17-25, 22-25, 15-25