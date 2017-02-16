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16 Şubat 2017 Perşembe
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    • Sultanlar EMBAL'de coştu

    ​Bolu Belediyespor Bayan Voleybol Takımı okul ziyaretlerine devam ediyor. Bolu ili bünyesinde bulunan okul ziyaretlerine devam eden Bolu’nun Sultanlarının bu sefer ki durağı Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi oldu. Sultanlar EMBAL'de büyük ilgi gördü.

    16 Şubat 2017 Perşembe 14:38
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    Sultanlar EMBAL'de coştu

    Haber: Aysun Beykoz

    İlimizi Bayanlar Voleybol 2.Liginde temsil eden ve play-off yolunda engelleri bir bir aşan Bolu Belediyespor Bayan Voleybol takımı her hafta bir okul ziyareti yaparak öğrencilerin sorularını yanıtlarken, lig maçlarına da davet ediyorlar. Ligin normal sezonunun son maçlarına hazırlanan Belediyespor okul ziyaretlerine de ara vermedi ve Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi'nin davetlisi olarak öğrenciler ile buluştu. Öğrencilere sporcuların hayatı, öğrenim hayatındaki zorluklar ve spor disiplininden bahseden Belediyesporlu sporcular her öğrencinin bir spor branşı ile ilgilenmeleri gerektiğinin altını çizdi. Emine-Mehmet Baysal Anadolu Lisesi'nden büyük ilgi gören oyuncular ve teknik heyet önce kendilerini tanıttı sonra da öğrencilerin sorularını yanıtladı. Öğrenciler ve Bolu Belediyespor Takımı yapılan sıcak sohbetin ardından konferans salonu ve okulun önünde toplu fotoğraf çektirdi.

    Özbay, "Bolu gerçek bir spor kenti olacak"

    Bolu Belediyespor Halkla ilişkiler sorumlusu Rana Özbay, “Bolu ilini gerçek bir spor kenti yapmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz’’ ifadelerine yer verirken yaptığı açıklamaya şu şekilde devam etti; ‘’Bolu Belediyespor olarak her hafta belirlediğimiz iki okula sporcularımız ile ziyarette bulunuyor ve öğrencileri spor yapmaları için teşvik ediyoruz. Voleybol, Basketbol, Hentbol ve Hokey takımlarımızdan oyuncular ve Antrenörler ile yaptığımız ziyaretlerde beklentimizin üzerinde ilgi görüyoruz ve bu ilgi bizi çok mutlu ediyor. bu ziyaretlerimiz, Bolu ilini Sporun Başkenti yapma yolunda önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz ve sezonumuz devam ettikçe ziyaretlerimize devam edeceğiz” dedi.  

    Anahtar Kelimeler: ​Bolu, Belediyespor, Bayan, Voleybol, Takımı

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