Sultanlar evinde Aydın BŞB’yi 3-1 ile geçti

Haber: Ceylan Beykoz

Mücadeleyi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Bolu Belediyespor Kulübü başkanı Sinan Barut ve yöneticiler ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara'da protokol tribününden takip etti.

Karaçayır 3 Bin Kişilik Spor Salonunda taraftar desteğini de arkasına alan kırmızı beyazlılar maça ilk sette oldukça tutuk başladı ve ekibimiz istediği oyunu sahaya yansıtamayarak bu seti 25-17 kaybetti. Bolunun Sultanları 2 sette daha diri bir oyun ortaya koyarken güçlü rakibi karşısında bu seti 25-20 kazanarak maçı 1-1'e taşıdı. Tribün desteğini de arkasına alan temsilcimiz mücadelenin 3'üncü setinde vites yükselterek 25-17'lik bir skorla maçta 2-1 öne geçti.

Son sette rakibine puan vermek istemeyen Bolunun Sultanları karşılaşmanın 4'üncü setinde de Aydın ekibine karşı üstün bir oyun ortaya koyarak bu seti 25-16, maçı da 3-1 kazanmasını bildi. Sezonu Balkan Şampiyonluğu ile açan ligin tecrübeli ekibi Aydın BŞB'yi 3-1 gibi net bir skorla geçmeyi başaran ekibimiz ligin 10. hafta maçında çok önemli bir galibiyete imza attı. Ekibimizde Anetta 17 sayı ile oynarken, İdil 15, Ceren 11 ve Olena 10 sayı ile takımına katkıda bulundu.

Bu sonuçla Sultanlar ligde 10 puanla 10'uncu sıraya yükseldi. Bolunun Sultanları önümüzdeki hafta deplasmanda Cumartesi günü saat 17.00 ‘de Aksaray Spor Salonu’nda Kuzeyboru’ya konuk olacak.

Salon: Bolu Karaçayır

Hakemler: Nurper Özbar, Adem Türkmen

Bolu Belediyespor: Çağla Salih, İdil Naz Kanbur, Ceren Baysal, Havlickova, Calderon, Kharchenko (Özlem Güven, Şeyma Dilan Öztürk, Elif Uzun, Dilara Yergün)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Ergül Eroğlu, Szakmary, Güldeniz Önal (Melis Yılmaz, Eylül Akarçeşme, Berra Eren, Duygu Düzceler, Pelin Özkılıççı, Merve Nur Öztürk)

Setler: 17-25, 25-20, 25-17, 25-16

Süre: 107 dakika (23, 27, 30, 27)