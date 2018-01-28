Haber: Esra Öztürk

TVF Bayanlar 1. Lig B grubunda mücadele eden Bolu Belediyespor, ligin 19.haftasında TVF Spor Lisesi ile karşılaştı. 27 Ocak Cumartesi günü Ankara Beştepe Spor Salonunda oynanan mücadeleyi temsilcimiz Bolu Belediyespor 3-0 kazandı. 1. Setin başından itibaren maça ağırlığını koyan temsilcimiz seti 22-25 kazanarak setlerde 1-0 öne geçti. 2. Sette rahat bir oyun sergilen filenin sultanları seti 25-10 olarak setlerde durumu 2-0’a getirdi. Maç boyunca rakibine karşı üstünlüğü son sette de koruyan Bolu Belediyespor seti 25-10 ve maçı da 3-0 kazandı. Bu galibiyetle Bolu Belediyespor bayan voleybol takımı 3.sıradaki yerini korurken, TVF Spor Lisesi ise son sırada kaldı. Bolu Belediyespor ligin 20.haftasında Karayolları’nı konuk ederken, TVF Spor Lisesi ise İdmanocağı’na konuk olacak.TVF Bayanlar 1.Lig B grubunun 19.hafta sonuçları şu şekilde;

27 Ocak Cumartesi

13.00: Ankara (Beştepe): TVF Spor Lisesi – Bolu Belediyespor: 0 – 3

13.00: Eskişehir (Atatürk): Anadolu Üniversitesi – Samsun B.Ş.B Anakent: 0 – 3

14.00: Sakarya (Atatürk): Sakarya Spor – İBA Kimya TED. Ankara Kolejliler: 0 – 3

15.00: Ankara (Beştepe): Karayolları – Bartın Polisgücü: 3 – 0

15.00: Bursa (Cengiz Göllü): Bursaspor Yüksekoba – İdmanocağı: 3 – 0

16.00: Gümüşhane (Aydın Doğan): Gümüşhane Gençlerbirliği – Pursaklar Voleybol İhtisas: 0 – 3

17.00: Ankara (Beştepe): Numune Spor – KahramankazanBLD: 3 – 1