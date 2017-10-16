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16 Ekim 2017 Pazartesi
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    • Sultanlar fire vermiyor…

    Temsilcimiz Bolu Belediyespor Voleybol Takımı Bayanlar Voleybol 1.Ligi B Grubu’nda 2017-2018 sezonunun 3.maçında Anadolu Üniversitesi’ne konuk oldu. Temsilcimiz rakibini 3-1 yenerek 2.sıradaki yerini korudu.

    16 Ekim 2017 Pazartesi 15:43
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    Sultanlar fire vermiyor…

    Haber: Semih BAYKAL

    Mücadele önceki gün saat 13.00’te Eskişehir Atatürk Spor Salonu’nda oynandı. İlk 2 haftada rakiplerine gözdağı veren ve zirveye göz kırpan Bolu Belediyespor Bayan Voleybol Takımı ligin ilk deplasman maçında Bartın Polisgücü’nü yendikten sonra Eskişehir’de 2.deplasman maçına çıktı. Maça iyi başlayan temsilcimiz ilk seti rahat bir şekilde 25-15 aldı ve 1-0 öne geçti. 2.setiev sahibi takım 25-16 aldı ve maça denge geldi: 1-1. 3.seti yine rahat bir şekilde alan ekibimiz 25-16’lık set skoru ile 2-1 öne geçti. Kıran kıran geçen son seti 25-21 alan temsilcimiz maçtan 3-1 galip ayrılarak 3’te 3 yaptı ve ligde 2.sıradaki yerini korudu. Temsilcimiz 4.haftada Bolu’da İdmanocağı ile karşılaşacak.

    Anahtar Kelimeler: Temsilcimiz, Bolu, Belediyespor, Voleybol, Takımı

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