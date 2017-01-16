HABER: S. Özge Yücel

Ligde 15.Hafta mücadelesinde Bolu Belediyespor ile Gümüşhane Gençlerbirliği takımları Karaçayır Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk setinde konuk ekip daha etkili bir oyun oynayarak 25-18 ile 1-0 öne geçti. Maçın 2.setinde de konuk ekip arzulu bir oyun oynadı. 2.seti 25-19 alan Gümüşhane ekibi farkı 2’ye çıkardı: 2-0. 3.set te diğer 2 setin kopyası gibiydi. Oyundaki hakimiyeti elinden hiç bırakmayan konuk takım seti 25-17 maçı da 3-0 kazanarak yoluna devam etti. Büyük avantajı kaçıran temsilcimiz ise bu sonuçla 5.sırada kaldı. Temsilcimiz önümüzdeki hafta ligde puan kaybı yaşamayan lider İlbank’ı konuk edecek.