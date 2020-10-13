Sultanlar Fırtına Gibi!

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu’nun Sultanları ligin ilk maçını 3-0’lık net bir skorla kazandı. Kayseri ekibine konuk olan temsilcimiz maçın ilk setinde üstünlüğünü sahaya yansıtarak 25-14’lük skorla ilk seti kazandı. İkinci setin ilk bölümünde çekişmeli geçen mücadeleyi Bolu’nun Sultanları setin son bölümde maça üstünlüğünü koydu ve 25-19’luk skorla ikinci seti de kazandı. Üçüncü sete üstün başlayan ve set boyunca üstünlüğünü koruyan temsilcimiz 25-16’lik skorla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Salih Yergin yönetimindeki voleybol takımımız Sigorta Shop TVF Kadınlar 1.Lig’in ikinci haftasında sahasında Merinos’u konuk edecek. Mücadele 18 Ekim Pazar günü 17 Temmuz Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak.

SALON: OSB Teknik Koleji

HAKEMLER: Eser Türkoğlu, Cihan Demir

TURKUAZ SERAMİK OSB TEKNİK KOLEJİ: Ünzilenur Cansız, Deniz Feride, Mervenur Oktay, Gözde Keskin, İlayda İşçimen, Miray Koç, Neriman Korkmaz (L) (Beyza Dursun, İzel Kahraman, Eda Ünal, Zehra Karagöz)

BOLU BELEDİYE: İdil Naz, Elif Uzun, Fatma Beyaz, Adore Anane, Ceren Baysal, Burcu Şentürk, ELif Kavrak (L) ( Elif Yaren, Şeyma Dilan, Miray Akgüney, Dilara Yergün)

SETLER: 14 – 25, 19 – 25, 16 – 27

SÜRE: 61 Dakika (20 – 24 – 17)

Barış GÜZELTÜRK