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Sultanlar Galatasaray ile hazırlık maçı yaptı

09 Ekim'de sezonun ilk maçında Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak olan Bolunun Sultanları bu maç öncesi Galatasaray ile hazırlık maçında karşılaştı.

Sultanlar Galatasaray ile hazırlık maçı yaptı


Haber: Yasin Bilgi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımı ikinci tur hazırlık maçında İstanbul'da Galatasaray ile karşı karşıya geldi. 4 set üzerinden oynanan mücadele 2-2 sona ererken, her iki takımın teknik ekibi lig öncesi takımlarının son durumlarını gördüler. Bolunun Sultanları yarında sarı kırmızı takımla bir kez daha karşılaşarak Bolu'ya dönecek ve Fenerbahçe maçının hazırlıklarını evinde sürdürecek.

Geçtiğimiz günlerde oynadığı ilk Hazırlık maçında Sultanlar Ligi Takımlarından Nilüfer Belediyespor takımını 3-1 ve 2-1 lik skorla yenen Bolu Belediyespor hazırlıklarını Bolu’da sürdürecek.

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