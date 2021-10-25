Sultanlar güçlü rakibine kaybetti



Haber: Ceylan Beykoz

Kadrosunda hem Türk Milli takımının hem de birçok ülkenin milli oyuncularını barındıran Vakıfbank’a karşı ekibimiz setlerde zaman zaman 3 sayılık farkları yakalasa da setlerin sonunda istediği oyuna sahaya yansıtamayan ve rakibine karşılık veremeyen ekibimiz İstanbul deplasmanında iyi oynasa da bunu puan olarak hanesine yazdıramadı.

Sultanlar ilk sette iki kez 3 farkı yakalamasına rağmen setin son bölümlerinde Vakıfbank’ın tecrübesi oyunu skora yansıdı ve ekibimiz bu seti 25-19 kaybetti. Kırmızı beyazlılar bu sette iki kez 3 sayı farkla öne geçmesine rağmen ekibimiz bu üstünlüğünü koruyamadı.

İkinci sette de rakibi ile başa baş bir oyun sergileyen Bolu Belediyespor 20’li sayılara gelirken ev sahibi ekip ilk sette olduğu gibi setin sonunda gücünü ortaya koydu ve bu seti de 25-20 kazanmayı bildi. Bu sette ekibimiz 20’li sayılara kadar rakibi ile başa baş bir mücadele ortaya koymayı başardı.

Maçta ilk iki sette iyi mücadele ortaya koyan ekibimiz bu setleri kaybetse de 3 sette de rakibine karşı aynı direnci ortaya koymayı başardı. Ligin favorisi Vakıfbank ile başa baş bir mücadele ortaya koyan ekibimiz bu seti 25-17 maçı da 3-0 kaybetti.

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Tuncay Sevim, Uğur Ateş

VakıfBank: Guimaraes, Melis Gürkaynak, Haak, Derya Cebecioğlu, Ogbogu, Cansu Özbay (Ayça Aykaç, Tuğba Şenoğlu, Meryem Boz, Buket Gülübay)

Bolu Belediyespor: Burcu Şentürk, Naz Kambur, Ceren Baysal, Havlickova, Elif Uzun, Kharchenko (Özlem Güven, Irmak Gökçen, Çağla Salih, Dilara Yergün, Dilara Bağcı, Ece Kozdere, Şeyma Öztürk)

Setler: 25-19, 25-20, 25-17

Süre: 73 dakika (25, 25, 23)