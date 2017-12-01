Haber: Gönül Olutürk

TVF Bayanlar 1.Ligin 10.Haftasında Bolu Belediyespor ile Gümüşhane Gençlerbirliği takımları karşı karşıya gelecek. Mücadele 3 Aralık Pazar günü saat 15.00’da Bolu 17 Temmuz Spor Salonunda oynanacak. Bolu Belediyespor Bayan Voleybol takımı ligin geride kalan 9 haftasında 7 galibiyet 2 mağlubiyet alarak 4.sırada yer alıyor. temsilcimiz ligin 9.haftasında Sakarya Spora konuk oldu. Sakarya Atatürk Spor Salonunda oynanan mücadeleyi bayan voleybol takımımız 3 – 1 kazandı. Rakip Gümüşhane Gençlerbirliği ise ligin geri kalan 9 haftasında 4 galibiyet 5 mağlubiyet aldı. Gümüşhane temsilcisi ligde şuan 8.sırada yer alıyor. Gümüşhane Gençlerbirliği takımı ligin 9.haftasında Bartınpolis Gücü’nü konuk etti. Gümüşhane Aydın Doğan Spor Salonunda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 3-0 kazandı. TVF Bayanlar 1.Ligin 10.haftasının fikstürü şu şekilde;

3 Aralık Pazar

13.00: TVF Spor Lisesi – Karayolları ( Ankara – Başkent Spor Salonu)

14.00: Kahramankazan BLD – Pursaklar Voleybol İhtisas ( Ankara – Kahramankazan Spor Salonu)

14.00: İdmanocağı – Sakaryaspor ( Trabzon 19 Mayıs Spor Salonu)

15.00: Bartınpolis Gücü – Samsun B.Ş.B Anakent ( Bartın – Ömer Tepesi Spor Salonu)

15.00: Bolu Belediyespor – Gümüşhane Gençlerbirliği ( Bolu – 17 Temmuz Spor Salonu)

15.00: Bursaspor Yüksekoba – Numune Spor ( Bursa – Cengiz Göllü Spor Salonu)

4 Aralık Pazar

17.00: İBA Kimya TED Ankara Kolejliler – Anadolu Üniversitesi ( Ankara – TED ÜNİV. SL. Kurtuluş Spor Salonu)