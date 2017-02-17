Haber: Ceylan Beykoz

Geçtiğimiz hafta Karayolları takımını deplasmanda 3-0 yenerek play-off çıtasının içinde yoluna kayıpsız devam Bolunun Sultanları, ligdeki önemli maçlardan birinde Sakarya Hendek ile karşılaşacak. Yarın saat 15.00'te 17 Temmuz Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını hafta başından bu yana galibiyet üzerine yapan yeşil-beyazlı ekibimiz bu maçı kazanarak avantajını korumak istiyor. Ligin 22.haftasında B Grubunda oynanacak olan maçlar ise şöyle;

19 Şubat Pazar

14.00: TVF Spor Lisesi-Pursaklar V.İ.

14.00: Kazan Belediye-İlbank

14.00: Samsun BŞA-İBA Kimya TED

14.30: G.G.Birliği-MSK Urfa

15.00: Bolu Belediyespor-Sakarya Hendek

16.00: Bartın Polisgücü-Elazığ DSİ

16:00 Karayolları-Numune DSİ