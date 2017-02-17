Haber: Ceylan Beykoz
Geçtiğimiz hafta Karayolları takımını deplasmanda 3-0 yenerek play-off çıtasının içinde yoluna kayıpsız devam Bolunun Sultanları, ligdeki önemli maçlardan birinde Sakarya Hendek ile karşılaşacak. Yarın saat 15.00'te 17 Temmuz Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını hafta başından bu yana galibiyet üzerine yapan yeşil-beyazlı ekibimiz bu maçı kazanarak avantajını korumak istiyor. Ligin 22.haftasında B Grubunda oynanacak olan maçlar ise şöyle;
19 Şubat Pazar
14.00: TVF Spor Lisesi-Pursaklar V.İ.
14.00: Kazan Belediye-İlbank
14.00: Samsun BŞA-İBA Kimya TED
14.30: G.G.Birliği-MSK Urfa
15.00: Bolu Belediyespor-Sakarya Hendek
16.00: Bartın Polisgücü-Elazığ DSİ
16:00 Karayolları-Numune DSİ
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