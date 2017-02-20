Haber: Erdal TANRIVERDİ

Setler: 25-21, 25-14, 25-8

Bolu Belediyespor Takımı: Seval, Berna, Bojana, Ecem, Gülben, Hamiyet, Ebru, Gizem, Esma, Tuğçe, Burcu, Bahanur, Yusidey

Sakarka Hendek Takımı: Kübra, Ebru, Zeynep Eyüpoğlu, Zeynep Kaya, Gökçe, Erren, Arzum, Şevval, Elvan, Ahsen, Sıla

İlimizi Türkiye Voleybol Bayanlar 1. Ligde temsil eden Bolu Belediye Voleybol takımı ligin 22. Haftasında Sakarya Hendek takımını konuk etti. 17 Temmuz Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Sultanlar 3-0 kazandı. Maça iki takımla istekli başladı. Maçın ilk seti başa baş mücadeleye sahne oldu. setin sonlarına gelindiğinde etkinliğini arttıran filenin sultanları 25-21lik skorla setlerde 1-0 öne geçti. 2.Sette rakibinin etkili olmasına izin vermeyen Bolu Belediyespor Voleybol takımı 25-14lük skorla setlerde durumu 2-0 yaptı. Filenin fultanları 3. sette rakibine üstünlüğü kabul ettirdi. Rahat bir set geçiren Bolu Belediye seti 25-8, maçı da 3-0 kazanarak play – off öncesi büyük avantaj elde etti. Filenin Sultanları 49 puanla 4. Sıradaki yerini korudu. Temsilcimiz ligin 23. haftasında 22 Şubat Çarşamba günü GAP Arena Spor Salonunda MSK Urfa’ya konuk olacak.