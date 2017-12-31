Haber: Semih Baykal

TVF 21.Ligi 13. Haftada oynanan maçların arasından devre arasına girdi. Bolu’yu temsil eden Bolu Belediyespor takımı ilk yarıyı 4.sırada tamamladı. İnkılap takımı ligde kalan 13 haftanın sonunda 9 galibiyet 4 mağlubiyet elde etti. Bolu Belediyespor takımı Ligin 13.haftasında İBA Kimya TED Ankara Kolejlilere konuk oldu. Ankara TED Üniversitesi SL Kurtuluş Spor Salonunda oynanan mücadeleyi 3-1 kazandı. Bolu temsilcisi setleri 18-25 ve 25-22 kazanarak setlerde 2-0 öne geçti. İBA Kimya TED Ankara Kolejliler üçüncü seti 25-16 kazanarak setlerde durumu 2-1’e getirdi. Bolu Belediyespor son seti 25-21 ve maçı da 3-1 kazandı. Karayolları 13 galibiyetle liderliğini koruyor. Samsun BŞB Anakent takımı 11 galibiyet 2 mağlubiyetle 2.sırada yer alırken, Bursaspor Yüksekoba takımı da 11 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3.sırada yer alıyor. 4.sırada yer alan Bolu Belediyespor takımı 7 galibiyetini 3-1’lik skorla aldı. Kalan 2 galibiyetini 3-0’lık skorla elde etti. Bolu Belediyespor takımı 3 maçı 3-2 skorla kaybederken, 1 maçı da 3-0 kaybetti.