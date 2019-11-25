Sultanlar İlk Yenilgisini Aldı

Haber: Volkan Yılmaz

17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanan haftanın en önemli maçında temsilcimiz Bolu Belediyespor ile Sarıyer Belediyespor takımları karşı karşıya geldi. Zorlu maçın ilk seti kafa kafaya gitse de çok iyi bir savunma yapan konuk takımı 25-20’lik skorla maçta 1-0 öne geçti. Benzer bir oyuna sahne olan 2.sette hakem hatalarının da yararlanan Sarıyer Belediyespor 25-19 ile durumu 2-0’a getirdi. 3.sette temsilcimiz oyundan erken koptu. Bu seti 25-15 ile rahat bir şekilde alan konuk takım maçtan da 3-0 galip ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla temsilcimiz ilk yenilgisini alarak liderlik koltuğunda indi. Bolu Belediyespor aynı zamanda ilk kez bir maçtan set alamadan ayrıldı. Temsilcimiz 8.haftada 30 Kasım Cumartesi günü haftanın açılış maçında İzmir Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek.