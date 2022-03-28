Sultanlar istediği galibiyeti aldı

Haber: Ceylan Beykoz

Kısıtlı imkanlarla ve dar bir kadroyla lige başlayan Bolunun Sultanları özellikle iç saha maçlarında binlerce taraftarının da desteği ile kritik maçları kazanarak ligde tutunmayı başardı. Ligin en az bütçeli ekiplerinden biri olan ekibimiz Dünyanın en zorlu liginden biri olan Sultanlar Liginde 2. yarıda kritik Mert Grup Sigorta ve geçtiğimiz hafta Kuzeyboru'yu yenerek gücünü ortaya koymuştu. Bolunun Sultanları 25. hafta maçında karşılaştığı Yeşilyurt'u deplasmanda 3-1 yenerek son hafta öncesi matematiksel olarak ligde kalmayı başardı.

10. SIRAYA YÜKSELDİK

15-25, 21-25, 25-18, 11-25'lik setlerle hanesine 3 puanı yazdıran Bolunun Sultanları 22 puana ulaşarak 10. sıraya yükseldi. Burhan Felek Spor Salonunda oynanan maçta ekibimizi İstanbul'da yaşayan Bolulu sporseverlerde yalnız bırakmadı.

AVRUPA ŞAMPİYONU BOLU'YA GELİYOR

Ligde Sarıyer Bld, Karayolları, Nilüfer Bld ve Yeşilyurt'u geride bırakan kırmızı beyazlılar ligin son haftasında geçtiğimiz hafta Avrupa Şampiyonu olan lig ikincisi Eczacıbaşı Dynavit'i konuk edecek. 02 Nisan Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak olan karşılaşmada tribünlerin yine tamamının dolması bekleniyor. Biletlerin Pazartesi gününden itibaren satışa çıkacağı öğrenildi.

“3 BİN TARAFTARIMIZ ÖNÜNDE CUMARTESİ GÜNÜ TAÇLANLANDIRMAK İSTİYORUZ”

Bolu Belediyespor Kulübü Başkanı Sinan Barut maç sonunda, “Tarihimizde ilk defa yer aldığımız Misli.com Sultanlar Liginde ilk sezonumuzda hedefimize ulaştık. Bolumuza yaşattığımız bu heyecanı istediğimiz yerde noktaladığımız için Bolu Belediyespor camiası olarak oldukça mutluyuz. Tabiki bu heyecanı sezonun son maçında Avrupa Şampiyonu Eczacıbaşı ile 3 bin taraftarımız önünde cumartesi günü taçlanlandırmak istiyoruz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda bizlere her zaman maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan'a ve büyük taraftarımıza teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.