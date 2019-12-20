Sultanlar İzmir Deplasmanında

Haber: Volkan Yılmaz
Lige fırtına gibi başlayan ancak son 4 haftada aldığı sonuçlarla Bolulu sporseverleri üzen Bolu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ligin 11.haftasında ligde kalma mücadelesi veren Göztepe takımına konuk olacak. Mücadele 22 Aralık Pazar günü saat 16.00’da İzmir Atatürk Vestel Venüs Spor Salonu’nda oynanacak. Lige fırtına gibi giren ancak son 4 haftada şanssız yenilgiler alan ekibimiz bu maçı yeni bir çıkış mücadelesi olarak görüyor ve kazanmak istiyor. Artık hata yapmak istemeyen Sultanlarda hedef galibiyet. Ligde haftanın programı şöyle:
11.HAFTA
22 Aralık Pazar
13.00: Anadolu Üniversitesi-Kale 1957 Spor
14.00: Çanakkale Belediye-Küçükyalı Y.Spor
14.00: Büyükçekmece V.A.-M.E.Marmara Akademi
14.00: İzmir Büyük Şehir Belediye-Sarıyer Belediye
16.00: Edremit Belediye Altınoluk-Karşıyaka
16.00: Göztepe-Bolu Belediyespor