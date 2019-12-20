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Sultanlar İzmir Deplasmanında

Kadınlar Voleybol 1.Ligi’nde şampiyon mücadelesi veren temsilcimiz Bolu Belediyespor hafta sonunda Göztepespor takımına konuk olacak.

Sultanlar İzmir Deplasmanında

Haber: Volkan Yılmaz

Lige fırtına gibi başlayan ancak son 4 haftada aldığı sonuçlarla Bolulu sporseverleri üzen Bolu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ligin 11.haftasında ligde kalma mücadelesi veren Göztepe takımına konuk olacak.  Mücadele 22 Aralık Pazar günü saat 16.00’da İzmir Atatürk Vestel Venüs Spor Salonu’nda oynanacak. Lige fırtına gibi giren ancak son 4 haftada şanssız yenilgiler alan ekibimiz bu maçı yeni bir çıkış mücadelesi olarak görüyor ve kazanmak istiyor. Artık hata yapmak istemeyen Sultanlarda hedef galibiyet. Ligde haftanın programı şöyle:

11.HAFTA

22 Aralık Pazar

13.00: Anadolu Üniversitesi-Kale 1957 Spor

14.00: Çanakkale Belediye-Küçükyalı Y.Spor

14.00: Büyükçekmece V.A.-M.E.Marmara Akademi

14.00: İzmir Büyük Şehir Belediye-Sarıyer Belediye

16.00: Edremit Belediye Altınoluk-Karşıyaka

16.00: Göztepe-Bolu Belediyespor

Esra Perçin

Esra Perçin

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