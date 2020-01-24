Sultanlar İzmir’i Ağırlıyor

Play-Off hedefleyen Bolu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı 15.haftada İzmir Büyükşehir Belediyespor ile sahasında karşılaşacak.

Sultanlar İzmir’i Ağırlıyor

Haber: Volkan Yılmaz

2.yarıda play-off’u yakalamak isteyen Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımı 1.Lig A Grubu 15.hafta mücadelesinde İzmir Büyükşehir Belediyespor takımı ile bugün saat 15.00’te 17 Temmuz Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Sultanlarda hedef galibiyet serisi yakalamak. Bolu’nun Sultanlarının grubunda haftanın programı şöyle:

15.Hafta

25 Ocak Cumartesi

13.00: Anadolu Üniversitesi-Edremit Belediye

14.00: Kale 1957-Çanakkale Belediye

15.00: Bolu Belediyespor-İzmir BŞB

15.00: Göztepe-Büyükçekmece V.A.

16.00: Karşıyaka-Sarıyer Belediye

18.30: M.E.Marmara Akademi-Küçükyalı Y.S.

Esra Perçin

Esra Perçin

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