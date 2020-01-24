Sultanlar İzmir’i Ağırlıyor

Haber: Volkan Yılmaz
2.yarıda play-off’u yakalamak isteyen Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımı 1.Lig A Grubu 15.hafta mücadelesinde İzmir Büyükşehir Belediyespor takımı ile bugün saat 15.00’te 17 Temmuz Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Sultanlarda hedef galibiyet serisi yakalamak. Bolu’nun Sultanlarının grubunda haftanın programı şöyle:
15.Hafta
25 Ocak Cumartesi
13.00: Anadolu Üniversitesi-Edremit Belediye
14.00: Kale 1957-Çanakkale Belediye
15.00: Bolu Belediyespor-İzmir BŞB
15.00: Göztepe-Büyükçekmece V.A.
16.00: Karşıyaka-Sarıyer Belediye
18.30: M.E.Marmara Akademi-Küçükyalı Y.S.