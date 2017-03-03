Haber: Ceylan Beykoz

Geçtiğimiz hafta Elazığ DSİ takımı maça çıkmadığı için hükmen 3-0 galip ilan edilen ve play-off çıtasının içinde yoluna kayıpsız devam Bolunun Sultanları, bugün kazanarak işi bitirmek istiyor. Saat 13.00'te oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını hafta başından bu yana galibiyet üzerine yapan yeşil-beyazlı ekibimiz bu maçı kazanarak son haftaya rahat girmek istiyor. Ligin 25.haftasında B Grubunda oynanacak olan maçlar ise şöyle;

4 Mart Cumartesi

13.00: İBA Kimya TED-Bolu Belediyespor

5 Mart Pazar

13.00: İlbank-Bartın Polisgücü

13.00: Elazığ DSİ-Karayolları

13.00: Sakarya Hendek-Kazan Belediye

14.00: Samsun BŞB Anakent-Gümüşhane GB

14.00: MSK Urfa-TVF Spor Lisesi

15.00: Numune DSİ-Pursaklar V.İ.