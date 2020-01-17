Sultanlar Kazanmak Zorunda

Haber: Volkan Yılmaz
2.yarıda play-off’u yakalamak isteyen Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımı 1.Lig A Grubu 14.hafta mücadelesinde Edremit Belediyespor Altınoluk takımı ile bugün saat 16.00’da Edremit Güre Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Sultanlarda hedef kötü gidişatı bitirip galibiyet serisi yakalamak. Bolu’nun Sultanlarının grubunda haftanın programı şöyle:
14.Hafta
18 Ocak Cumartesi
14.00: Çanakkale Belediye-M.E.Marmara Akademi
15.00: İzmir BŞB-Kale 1957 Spor
16.00: Sarıyer Belediye-Göztepe
16.00: Edremit Belediye-Bolu Belediyespor
16.00: Büyükçekmece V.A.-Anadolu Üniversitesi
17.00: Küçükyalı Y.S.-Karşıyaka