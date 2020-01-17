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Sultanlar Kazanmak Zorunda

Lige üst üste 6 galibiyetle başladıktan sonra, düşüşe geçen Bolu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı 14.haftada Edremit Belediye ile deplasmanda karşılaşacak.

Sultanlar Kazanmak Zorunda

Haber: Volkan Yılmaz

2.yarıda play-off’u yakalamak isteyen Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımı 1.Lig A Grubu 14.hafta mücadelesinde Edremit Belediyespor Altınoluk takımı ile bugün saat 16.00’da Edremit Güre Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Sultanlarda hedef kötü gidişatı bitirip galibiyet serisi yakalamak. Bolu’nun Sultanlarının grubunda haftanın programı şöyle:

14.Hafta

18 Ocak Cumartesi

14.00: Çanakkale Belediye-M.E.Marmara Akademi

15.00: İzmir BŞB-Kale 1957 Spor

16.00: Sarıyer Belediye-Göztepe

16.00: Edremit Belediye-Bolu Belediyespor

16.00: Büyükçekmece V.A.-Anadolu Üniversitesi

17.00: Küçükyalı Y.S.-Karşıyaka

Esra Perçin

Esra Perçin

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