Bolu Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, ligin 12.haftasında İBA Kimya TED takımını 3-1 yenerek seriye devam etti
19 Aralık 2016 Pazartesi 13:16
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Haber: Esra Öztürk
Geçtiğimiz hafta Elazığ DSİ takımını deplasmanda rahat bir şekilde yenerek 3 puan alan Bolu Belediyespor Bayan Voleybol takımı ligin 12.haftasında Cumartesi günü evinde İBA Kİmya TED takımı ile karşı karşıya geldi.
Bolu Belediyespor Voleybol Takımı, rakibini mağlup ederek 3 puan almanın ve seriye devam etmenin hesaplarını yapıyordu. Zorlu geçen ilk seti 2523 alan ekibimiz maçta 10 öne geçti. 2.set müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Uzayan seti 2927 alan temsilcimiz skoru 2 0'a getirdi. 3.sette maça ortak olmaya çalışan İBA Kimya 2517'lik sonuçla farkı1'e indirdi: 21. 4.set 3.setin tam tersine Bolu Belediyespor'un 2517 üstünlüğü ile tamamlanınca maçtan 31 galip ayrılan temsilcimiz son hafta öncesi moral buldu.
Rakip Samsun B.BLD:
Temsilcimiz ilk yarının son haftasında 24 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te deplasmanda Samsun Büyükşehir Belediyespor takımı ile karşılaşacak. Ligde 2.yarı 8 Ocak'ta başlayacak.
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