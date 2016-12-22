Haber: Erdal Tanrıverdi

Geçtiğimiz hafta Elazığ DSİ takımını deplasmanda rahat bir şekilde yenerek 3 puan alan Bolu Belediyespor Bayan Voleybol takımı ligin 12.haftasında Cumartesi günü evinde İBA Kİmya TED takımı ile karşı karşıya geldi. Bolu Belediyespor Voleybol Takımı, rakibini mağlup ederek 3 puan almanın ve seriye devam etmenin hesaplarını yapıyordu. Zorlu geçen ilk seti 25-23 alan ekibimiz maçta 1-0 öne geçti. 2.set müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Uzayan seti 29-27 alan temsilcimiz skoru 2-0'a getirdi. 3.sette maça ortak olmaya çalışan İBA Kimya 25-17'lik sonuçla farkı1'e indirdi: 2-1. 4.set 3.setin tam tersine Bolu Belediyespor'un 25-17 üstünlüğü ile tamamlanınca maçtan 3-1 galip ayrılan temsilcimiz son hafta öncesi moral buldu. Temsilcimiz ilk yarının son haftasında 24 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te deplasmanda Samsun Büyükşehir Belediyespor takımı ile karşılaşacak. Ligde 2.yarı 8 Ocak'ta başlayacak.