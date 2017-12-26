Haber: Gönül Olutürk

TVF Bayanlar 1.Lig 13.haftanın son maçında İBA Kimya TED Ankara Kolejliler ile Bolu Belediyespor takımları karşılaştı. Ankara Ted. Üniv. SL. Kurtuluş Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Bolu Belediyespor takımı 3-1 kazandı. İlk sette etkili oynayan Bolu Belediyespor takımı ilk seti 18-25 kazanarak setlerde 1-20 öne geçti. Başa baş geçen ikinci settterakibe oranla daha az hata yapan Sultanlar seti 22-25 kazanarak setlerde 2-0 üstünlük sağladı. Üçüncü sette toparlanan İBA Kimya TED Ankara Kolejliler takımı seti 25-16 kazanarak setlerde durumu 2-1’e getirdi. Maçın dördüncü ve son setinde Bolu Belediyespor bayan voleybol takımı seti 21-25, maçı da 3-1 kazanmayı başardı. Bu galibiyetle Bolu Belediyespor bayan voleybol takımı 4.sıradaki yerini korurken, İBA Kimya TED Ankara Kolejliler ise 6.sırada kaldı. Bolu Belediyespor bayan voleybol takımı ligin 14.haftasında Kahramankazan BLD takımına konuk olurken, İBA Kimya TED Ankara Kolejliler ise İdmanocağını konuk edecek. TVF Bayanlar 1.Lig B grubunun 13.hafta sonuçları şu şekilde;

24 Aralık Pazar

13.00: Anadolu Üniversitesi – Numune Spor: 2 – 3

13.00: Gümüşhane Gençlerbirliği – TVF Spor Lisesi: 3 – 1

13.00: Samsun BŞB Anakent – Bursaspor Yüksekoba: 3 – 0

14.00: Sakarya Spor – Karayolları: 1 – 3

14.00: KahramankazanBld – Bartın Polisgücü: 1 – 3

15.00: Pursaklar Voleybol İhtisas – İdmanocağı: 3 – 0

25 Aralık Pazartesi

17.00: İBA Kimya TED Ankara Kolejliler – Bolu Belediyespor: 1 – 3