banner133

banner101

banner120
26 Aralık 2017 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Sultanlar kolejlileri affetmedi

    Türkiye Voleybol Federasyonu ( TVF) Bayanlar 1.Liginde mücadele eden Bolu Belediyespor takımı ligin 13.haftasında İBA Kimya TED Ankara Kolejliler’e konuk oldu. Mücadeleyi Bolu Belediyespor bayan voleybol takımı 3-1 kazandı.

    26 Aralık 2017 Salı 10:50
    Bu haber 71 kez okundu
    Sultanlar kolejlileri affetmedi
    Haber: Gönül Olutürk
    TVF Bayanlar 1.Lig 13.haftanın son maçında İBA Kimya TED Ankara Kolejliler ile Bolu Belediyespor takımları karşılaştı. Ankara Ted. Üniv. SL. Kurtuluş Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Bolu Belediyespor takımı 3-1 kazandı.  İlk sette etkili oynayan Bolu Belediyespor takımı ilk seti 18-25 kazanarak setlerde 1-20 öne geçti.  Başa baş geçen ikinci settterakibe oranla daha az hata yapan Sultanlar seti 22-25 kazanarak setlerde 2-0 üstünlük sağladı. Üçüncü sette toparlanan İBA Kimya TED Ankara Kolejliler takımı seti 25-16 kazanarak setlerde durumu 2-1’e getirdi. Maçın dördüncü ve son setinde Bolu Belediyespor bayan voleybol takımı seti 21-25, maçı da 3-1 kazanmayı başardı. Bu galibiyetle Bolu Belediyespor bayan voleybol takımı 4.sıradaki yerini korurken, İBA Kimya TED Ankara Kolejliler ise 6.sırada kaldı. Bolu Belediyespor bayan voleybol takımı ligin 14.haftasında Kahramankazan BLD takımına konuk olurken, İBA Kimya TED Ankara Kolejliler ise İdmanocağını konuk edecek. TVF Bayanlar 1.Lig B grubunun 13.hafta sonuçları şu şekilde;
    24 Aralık Pazar 
    13.00: Anadolu Üniversitesi – Numune Spor: 2 – 3 
    13.00: Gümüşhane Gençlerbirliği – TVF Spor Lisesi: 3 – 1 
    13.00: Samsun BŞB Anakent – Bursaspor Yüksekoba: 3 – 0 
    14.00: Sakarya Spor – Karayolları: 1 – 3 
    14.00: KahramankazanBld – Bartın Polisgücü: 1 – 3 
    15.00: Pursaklar Voleybol İhtisas – İdmanocağı: 3 – 0 
    25 Aralık Pazartesi
    17.00: İBA Kimya TED Ankara Kolejliler – Bolu Belediyespor: 1 – 3 

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Voleybol, Federasyonu, (, TVF)

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KIŞ MASALI
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR ENGELLİLERİ GEZDİRME DERNEĞİ - ENGGEZDER
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Köşemizden
  • Aydın Hitit Aydın Hitit RAPOR
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Kör Kütük Cahil Olmak
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Vali Yardımcısı M. Kemal Beyin Manifestosu
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu Şehrimizin Ekonomik Beklentileri Yok mu?..
  • ÖMER ERU ÖMER ERU GÖLCÜK
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BURADAN NASIL ÇIKACAĞIM?
  • Gürkan Dura Gürkan Dura EN BÜYÜK GÜÇ TARAFTARDIR
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım ÖĞRETMENİN BAŞINI KESENLER BİR GRUP İRTİCACI DEĞİL, ŞEYHİN ÖRGÜTÜYDÜ
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Köroğlu Olmak
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR ENDERUN………. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
  • Suat Tosun Suat Tosun KUDÜS VE HZ. ÖMER BİLGELİĞİ
  • İlhami Candemir İlhami Candemir AH GÖLCÜK VAH GÖLCÜK
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur BOLU GÖLCÜK ORMAN İÇİ MESİRE YERİ RANTIN HAVUZU MU OLACAK
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ (V)
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Atatürk’ün ekonomisi
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Mevlid Kandili
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Ayran İçmeyi Alışkanlık Haline Getirmekte Fayda Var!!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    Admatic Scroll 300x250 Ad Code START --> Admatic Scroll 300x250 Ad Code END -->
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129