Sultanlar Kötü Başladı

Haber: Volkan Yılmaz

Normal sezonda ligde 2 kez karşı karşıya gelen 2 takımın mücadelesi Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu’nda oynandı. Mücadele koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynandı. Maça iyi başlayan Kale 1957 3-0 öne geçti. Bolu Belediyespor ilk bölümde rakip takımın hücumlarını engellemekte çok zorlandı. Temsilcimiz mola alsa da Kale 1957 durumu 6-0’a getirdi. Temsilcimiz ilk sayısını aldığını skor 7-1 oldu. Bolu Belediyespor oyuna bir türlü giremeyince teknik molaya Kale 1957önde girdi: 12-3. Moladan sonra da etkili olan güçlü ekip Kale 1957 farkı açarak son bölümde daha rahatladı: 14-3. 16-4 ile rakip takım büyük avantaj yakaladı. Çanakkale ekibi 20-7 ile set sonuna büyük sayı farkı ile üstün girdi. Kale 1957, 22-7’lik üstünlüğün ardından seti 25-10 alarak maçta 1-0 öne geçti.

2.sete de temsilcimiz kötü başlayınca Kale 1957 bir anda 5-0 üstünlüğü yakaladı. Oyuna girmekte zorlanan Bolu Belediyespor ilk sayıyı güç bela buldu: 7-1. Üstünlüğünü sürdüren Kale 1957 mola öncesi durumu 10-1’e getirdi. Kale 1957 teknik molaya da 12-2 önde girdi. Molanın ardından temsilcimiz farkı eritmekte zorlanınca Çanakkale ekibi durumu 14-3’e getirdi. 17-4 ile Kale 1957 seti kazanma adına büyük avantaj yakaladı. Son bölümde fark 13 sayıya çıktı: 21-8. Set sonunda temsilcimiz basit sayılar vermeye devam edince 25-12 ile maçta 2-0 geriye düştü.

3.sete iyi başlayan Bolu Belediyespor 2-0 üstünlük sağladı. Ardından Bolu’nun Sultanları 5-2 üstünlüğü koruyamayınca skor 5-5’e geldi. Sette Kale 1957 ilk kez öne geçti: 7-6. Temsilcimiz konsantrasyon sıkıntısı yaşayınca fark Çanakkale ekibi lehine artmaya başladı: 10-6. Teknik molaya Kale 1957 12-7 önde girdi. Molanın ardından karşılıklı sayılar geldi: 14-9. 17-10 ile Çanakkale ekibi ciddi bir avantaj yakaladı. 19-10, 21-13 üstünlükleri yakalayan Kale 1957 seti 25-18 seti de 3-0 kazandı. Temsilcimiz play-off’taki 2.maçında bugün saat 12.00’de Kuzeyboru ile karşı karşıya gelecek.