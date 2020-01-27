Sultanlar Kritik Deplasmanda

Haber: Volkan Yılmaz

2.yarıda play-off’u yakalamak isteyen Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımı 1.Lig A Grubu 15.hafta mücadelesinde İzmir Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 yenerek moral kazanmıştı. Ekibimiz 16.haftada hafta içi mesaisi yapıyor. Bolu Belediyespor bugün saat 14.00’te Çanakkale Belediyespor ile play-off için oldukça kritik bir maça çıkıyor. Mücadele Çanakkale Anafartalar Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Sultanlarda hedef galibiyet serisi yakalamak. Bolu’nun Sultanlarının grubunda haftanın programı şöyle:

16.Hafta

28 Ocak Salı

14.00: Çanakkale Belediyespor-Bolu Belediyespor

16.00: Sarıyer Belediyespor-M.E.Marmara Akademi

16.00: Edremit Belediye-Büyükçekmece Akademi

16.00: İzmir BŞB-Anadolu Üniversitesi

17.00: Küçükyalı Y.Spor-Kale 1957 Spor

20.00: Karşıyaka Göztepe