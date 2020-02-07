Sultanlar Kritik Virajda

Haber: Volkan Yılmaz
Türkiye Voleybol Federasyonu Kadın 1.Ligi 18.hafta mücadelesinde temsilcimiz Bolu Belediyespor hafta sonunda Sarıyer Belediye takımına konuk olacak. Mücadele 8 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da İstanbul Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu’nda oynanacak. Lige fırtına gibi giren ancak üst üste yenilgilerle 3.sıraya inen temsilcimiz bu kritik maçı kazanarak play-off yolunda önemli bir avantajı yakalamak istiyor. Rakip Sarıyer Belediye ligde Bolu Belediyespor’un hemen üzerinde 2.sırada yer alıyor. Ekibimizde hedef galibiyet. Ligde haftanın programı şöyle:
18.HAFTA
8 Şubat Cumartesi
14.00: Çanakkale Belediye-Büyükçekmece Akademi
16.00: Karşıyaka-Kale 1957 Spor
16.00: Sarıyer Belediye-Bolu Belediyespor
17.30: İzmir BŞB-Edremit Belediye Altınoluk
19.30: M.E.Marmara Akademi-Göztepe
9 Şubat Pazar
18.30: Küçükyalı Y.Spor-Anadolu Üniversitesi