Sultanlar Kritik Virajda

Haber: Volkan Yılmaz

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadın 1.Ligi 18.hafta mücadelesinde temsilcimiz Bolu Belediyespor hafta sonunda Sarıyer Belediye takımına konuk olacak. Mücadele 8 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da İstanbul Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu’nda oynanacak. Lige fırtına gibi giren ancak üst üste yenilgilerle 3.sıraya inen temsilcimiz bu kritik maçı kazanarak play-off yolunda önemli bir avantajı yakalamak istiyor. Rakip Sarıyer Belediye ligde Bolu Belediyespor’un hemen üzerinde 2.sırada yer alıyor. Ekibimizde hedef galibiyet. Ligde haftanın programı şöyle:

18.HAFTA

8 Şubat Cumartesi

14.00: Çanakkale Belediye-Büyükçekmece Akademi

16.00: Karşıyaka-Kale 1957 Spor

16.00: Sarıyer Belediye-Bolu Belediyespor

17.30: İzmir BŞB-Edremit Belediye Altınoluk

19.30: M.E.Marmara Akademi-Göztepe

9 Şubat Pazar

18.30: Küçükyalı Y.Spor-Anadolu Üniversitesi