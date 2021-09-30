Sultanlar kupada Yeşilyurt’u geçti 3-0

İlk karşılaşmasında Türk Hava Yollarına mağlup olan ekibimiz gruptan çıkabilme umutlarını sürdürme adına Yeşilyurt ile karşılaştı.

Maça oldukça iyi başlayan Bolunun Sultanları ilk seti 25-16 kazanmayı başardı. İkinci sette de oyunda üstünlüğünü sürdüren Bolu Belediyespor bu seti de 10 sayı farkla 25-15 kazandı ve maçı 2-0'a taşıdı. Son sette Yeşilyurt daha organize bir oyun ortaya koyarken, başa baş geçen maçın bu setin sonlarına doğru ekibimiz maça ağırlığını koyarak, son bölümde aldığı sayılarla seti 25-22 maçı da 3-0 kazanmayı başardı.

4 takımın yer aldığı grupta ilk ikiye girerek tur umutlarını sürdürmek isteyen ekibimiz 30 Eylül perşembe günü saat 12.00'de PTT ile zorlu bir maça çıkacak. Bu karşılaşmayı kazanan ekip adını bir üst tura yazdıracak. Mücadele TVF Voleybol TV'den naklen yayınlanacak.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Özkan Melike Erol

Bolu Belediyespor: İdil Naz Kanbur, Havlickova, Irmak Gökçen, Kharchenko, Çağla Salih, Ceren Baysal (Dilara Bağcı, Ece Kozdere, Elif Uzun)

Yeşilyurt: Ezgi Taşdemir, Neslişah Akar, Nazlı Eda Kafkas, Elisa Tuana Köse, Nilsu Şen, Bilge Paşa (Ceren Yılmaz, Pınar Atasever, Duru Aksu, Burcu Yönder, Sülbiye Ceren Yılmaz)

Setler: 16-25, 15-25, 22-25

Süre: 78 dakika (24, 25, 29)