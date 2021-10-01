Sultanlar kupaya veda etti

Oynadığı zorlu Yeşilyurt maçının yorgunluğu ile sahaya çıkan ekibimiz ilk sette oldukça etkili olsa da bu setin sonlarında yapılan bireysel hatalar sonucu bu seti PTT 25-23 kazandı.

Sonraki iki sette de maça tutunamayan ve kupada arka arkaya oynadığı maçların yorgunluğu ile sahaya istediğini yansıtamayan ekibimiz bu setleri 25-16’lık skorlarla kaybederek kupaya veda etti.

Misli.com Sultanlar liginin yeni ekibi Bolu Belediyespor 08 Ekim’de yeni sezonun ilk maçında Fenerbahçe Opet’i konuk edecek.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Öznur Tosun

PTT: Rousseaux, Bahar Akbay, Campos, Dimitrova, Ceren Nur Domaç, Sıla Çalışkan (Buse Kaygısız, Dilşad Kavas Nur)

Bolu Belediyespor: İdil Naz Kanbur, Havlickova, Kharchenko, Çağla Salih, Ceren Baysal, Elif Uzun (Dilara Bağcı, Ece Kozdere, Irmak Gökçen, Burcu Şentürk)

Setler: 25-23, 25-16, 25-16

Süre: 79 dakika (27, 26, 26)