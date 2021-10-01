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Sultanlar kupaya veda etti

AXA Sigorta Kupa Voley’de tur umudunu son maça taşıyan Bolunun Sultanları son maçında ligin güçlü ekiplerinden PTT’ye 3-0 mağlup oldu.

Sultanlar kupaya veda etti

Oynadığı zorlu Yeşilyurt maçının yorgunluğu ile sahaya çıkan ekibimiz ilk sette oldukça etkili olsa da bu setin sonlarında yapılan bireysel hatalar sonucu bu seti PTT 25-23 kazandı.

Sonraki iki sette de maça tutunamayan ve kupada arka arkaya oynadığı maçların yorgunluğu ile sahaya istediğini yansıtamayan ekibimiz bu setleri 25-16’lık skorlarla kaybederek kupaya veda etti. 

Misli.com Sultanlar liginin yeni ekibi Bolu Belediyespor 08 Ekim’de yeni sezonun ilk maçında Fenerbahçe Opet’i konuk edecek. 

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Öznur Tosun

PTT: Rousseaux, Bahar Akbay, Campos, Dimitrova, Ceren Nur Domaç, Sıla Çalışkan (Buse Kaygısız, Dilşad Kavas Nur)

Bolu Belediyespor: İdil Naz Kanbur, Havlickova, Kharchenko, Çağla Salih, Ceren Baysal, Elif Uzun (Dilara Bağcı, Ece Kozdere, Irmak Gökçen, Burcu Şentürk)

Setler: 25-23, 25-16, 25-16

Süre: 79 dakika (27, 26, 26)

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