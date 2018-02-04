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04 Şubat 2018 Pazar
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    • Sultanlar lidere geçit vermedi

    Alemdar İnşaatın ana sponsorluğunda Bolu Belediyespor Bayan Voleybol takımı ligde fırtına gibi esiyor. Sultanlar son olarak lider Karayollarını 3-2 yendi.

    04 Şubat 2018 Pazar 12:20
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    Sultanlar lidere geçit vermedi
     

    Haber: Semih Baykal

    Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Lig B grubunda ilimizi temsil eden Bolu Belediyespor Bayan Voleybol takımı Alemdar İnşaat ana sponsorluğunda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Bolu Belediyespor seyircisinin önünde ligin 20. Haftasında lider Karayollarını ağırladı. Karşılaşmada ilk sayıyı lider Karayolları aldı. İlk teknik molaya Karayolları 9-12 önde girdi. Mola sonrasında oyunu tamamen eline alan Karayolları, blok ve hücumlarla farkı açtı ve skoru 14-21’e kadar getirdi. Skorda Karayolları 15-22 öndeyken Sultanlar yakaladıkları 9-0’lık seriyle skoru 24-22 lehine çevirdi ve seti 25-23 kazanarak maçta 1-0 öne geçti.

    Karşılaşmanın ikinci seti Belediyespor’un sayısıyla başladı. Set her iki takımın sayılarıyla devam etse de savunmada arka arkaya hata yapan sultanlar teknik molaya 9-12 geride girdi. Mola sonrasında hızlı toparlanan Belediyespor skoru 13-12 lehine çevirdi. Skor üretmekte zorlanan sultanlar 14-16 geri düştü. İkili değişiklikle sete tekrar ortak olan sultanlar skoru 18-18 e getirdi. Skorda Belediyespor 22-24 gerideyken Hanna’nın servise geçmesiyle skor 25-24’e geldi. Karayolları setten 25-27 galip ayrılarak skoru 1-1’e getirdi.

    ÜÇÜNCÜ SET SULTANLARIN

    Maçın üçüncü setine karayollarının sayısıyla başlansa da kısa sürede Belediyespor ağırlığını koydu ve skoru 7-4’e getirdi. Yakaladığı skor avantajını bırakmayan sultanlar teknik molaya 12-7 önde girdi. Mola sonrası seri yakalayan Karayolları önce beraberliği ardından 12-13 üstünlüğü yakaladı. Karayolları 14-17 üstünlüğü sağlasa da Belediyespor skoru 21-21’de eşitledi. Setin sonunu iyi oynayan sultanlar setten 25-23 galip ayrılırken skoru da 2-1’e getirdi.

    KARAYOLLARI MAÇTAN KOPMADI

    Karayollarının sayısıyla başlayan 4. set Belediyespor’un savunmada yaptığı hatalarla 4-7’ye geldi. Yakaladığı üstünlüğü devam ettiren Karayolları teknik molaya 8-12 önde girdi. Mola sonrası üstünlüğünü koruyan Karayolları skoru 14-17 ye getirdi. Yakaladıkları 6 sayılık farkı iyi kullanan karayolları seti 19-25 kazandı ve skoru 2-2’ye getirdi.

    SULTANLAR SON SETTE EZDİ GEÇTİ

    Maçın beşinci seti olan tie break setine karayollarının sayısıyla başlandı. Set takımların karşılıklı sayılarıyla devam etse de sete ağırlığını koyan Belediyespor skoru 8-5’e getirdi ve avantajı ele geçirdi. Yakaladığı farkı iyi değerlendiren Sultanlar önce farkı açtı ardından seti 15-10 kazandı ve skoru 3-2’ye getirerek 2 puanı hanelerine yazdırdılar. Alemdar İnşaatın ana sponsorluğunda yoluna dolu dizgin devam eden Sultanlar bu galibiyetle kazandıkları maçta puanını 45’e çıkartarak sıralamadaki yerlerini korudular.

    Anahtar Kelimeler: Alemdar, İnşaatın, Ana, Sponsorluğunda, Bolu

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