Haber: Semih Baykal

TVF Bayanlar 1. Liginin 20. Haftasında Bolu Belediyespor ile lider Karayolları 03 Şubat Cumartesi günü saat 15.00 da Bolu 17 Temmuz Spor salonunda karşı karşıya gelecek. Bolu Belediye geri kalan 19 haftada 14 Galibiyet 5 Mağlubiyet alarak 3. sırada yer alıyor. Bolu Belediyespor takımı ligin 19.haftada TVF Spor Lisesi’ne konuk oldu. Ankara Beştepe Spor Salonunda oynanan mücadeleyi filenin sultanları 22-25, 10-25 ve 10-25’lik skorlarla maçı 3-0 kazandı. Rakip Karayolları ise 17 Galibiyet 2 Mağlubiyet alarak 1. sırada yer alıyor. Karayolları takımı ise 19.haftada Bartın Polisgücü’nü konuk etti. Ankara Beştepe Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Karayolları 25-13, 26-24 ve 25-17’lik skorlarla maçı 3-0 kazandı. TVF Bayanlar 1. Liginin 20. hafta fikstürü şu şekilde;

3 Şubat Cumartesi

14.00: Ankara (Kahramankazan): Kahramankazan BLD – Sakarya Spor

14.00:Trabzon ( 19 Mayıs): İdmanocağı – TVF Spor Lisesi

15.00: Ankara (Pursaklar ): Pursaklar Voleybol İhtisas – Samsun B.Ş.B Anakent

15.00: Bolu (17 Temmuz): Bolu Belediyespor – Karayolları

15.00: Bartın (Ömer Tepesi): Bartın Polisgücü – Numune Spor

15.00: Bursa (Cengiz Göllü): Bursaspor Yüksekoba – Anadolu Üniversitesi