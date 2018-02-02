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02 Şubat 2018 Cuma
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    Türkiye Voleybol Federasyonu ( TVF) Bayanlar 1. Liginin 20. haftasında İlimizi temsil eden Bolu Belediyespor, Karayollarını konuk edecek.

    02 Şubat 2018 Cuma 09:59
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    Sultanlar Lideri konuk edecek

    Haber: Semih Baykal

    TVF Bayanlar 1. Liginin 20. Haftasında Bolu Belediyespor ile lider Karayolları 03 Şubat Cumartesi günü saat 15.00 da Bolu 17 Temmuz Spor salonunda karşı karşıya gelecek. Bolu Belediye geri kalan 19 haftada 14 Galibiyet 5 Mağlubiyet alarak 3. sırada yer alıyor. Bolu Belediyespor takımı ligin 19.haftada TVF Spor Lisesi’ne konuk oldu. Ankara Beştepe Spor Salonunda oynanan mücadeleyi filenin sultanları 22-25, 10-25 ve 10-25’lik skorlarla maçı 3-0 kazandı. Rakip Karayolları ise 17 Galibiyet 2 Mağlubiyet alarak 1. sırada yer alıyor. Karayolları takımı ise 19.haftada Bartın Polisgücü’nü konuk etti. Ankara Beştepe Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Karayolları 25-13, 26-24 ve 25-17’lik skorlarla maçı 3-0 kazandı. TVF Bayanlar 1. Liginin 20. hafta fikstürü şu şekilde;

    3 Şubat Cumartesi

    14.00: Ankara (Kahramankazan): Kahramankazan BLD – Sakarya Spor

    14.00:Trabzon ( 19 Mayıs): İdmanocağı – TVF Spor Lisesi

    15.00: Ankara (Pursaklar ): Pursaklar Voleybol İhtisas – Samsun B.Ş.B Anakent

    15.00: Bolu (17 Temmuz): Bolu Belediyespor – Karayolları

    15.00: Bartın (Ömer Tepesi): Bartın Polisgücü – Numune Spor

    15.00: Bursa (Cengiz Göllü): Bursaspor Yüksekoba – Anadolu Üniversitesi

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Voleybol, Federasyonu, (, TVF)

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