Sultanlar Liginde varlığımızı hissettirmek istiyoruz



Haber: Aysun Beykoz

Geçtiğimiz sezonun değerlendirmesi

Sezona zaten şampiyonluk parolasıyla giriş yaptık. Gerçekten çok iyi bir ekibimiz vardı çok güzel bir ortam oluştu. Sezonu 2 mağlubiyet alarak lider tamamladık. Bu performansımızı yarı final ve final etabına yansıtmamız gerektiğinin bilincindeydik. Takımca çok iyi mücadele ettik ve kupayı kazanmasını bildik, takım olarak sezon genelinde ve finallerde bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Bence şampiyon olmak için şampiyon gibi düşünmek gerekiyor ve biz ilk günden beri böyle düşündük.

Yerimiz daima Sultanlar Ligi olmalı

Öncelikle kulübümüzün 30. yaşını kutluyorum. Böyle anlamlı bir yılda bu başarıda pay sahibi olmak, gerçekten mutluluk ve gurur verici. Bolu Belediyespor’un yeri kesinlikle 1. Lig değildi. Böylesine köklü bir kulübün yeri daima Sultanlar Ligi olmalıdır. Umarım Bolu iline ve böyle güzide bir kulübe yakışır şekilde uzun yıllar Sultanlar Liginde mücadele edecektir.

Şampiyonluk Bolu’ya çok yakıştı

Ülkemizde ve tüm dünyada etkisi gösteren Covid-19 salgını nedeniyle insanlar neredeyse sevdiklerini bile göremez oldular. Bu süreçte taraftarımız salona gelip bize destek olamasa da dışarıdan desteklerini daima hissettirdiler. Özellikle Final etabından sonra Bolu’ya geldiğimizde büyük bir coşkuyla karşılamaları gerçekten çok güzeldi. Buradan onlara teşekkür etmek istiyorum. Bu sıkıntılı süreçte bir nebze olsa da onlara moral verebildiysek ne mutlu bizlere. Şampiyonluk Bolu’ya ve taraftara bence çok yakıştı.

30 yıllık bir kulübe sahip olan böyle güzel bir İlin Voleybol şehri olmaması içten bile değil. Zaten şu anda Kulübümüzün hak ettiği yerde olduğunu düşünüyorum. Özellikle Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan ve Kulüp Başkanı Sinan Barut’un voleybolu bu kadar sevip ve destek verdiği de düşünülürse şehrin Bolu Belediyespor’u çok daha iyi yerlerde izleyeceğinden eminim.

Yeni başarılara hep beraber koşacağız

Yeniden bu ailenin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Tekrar Bolu Belediyespor ile anlaşmamda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah yeni başarılara ve güzel günlere hep beraber koşmaya devam edeceğiz.

Hedefimiz Play-off

“Üstüne basarak belirtmek istiyorum ki, bu ligde kalıcı olmak istiyoruz. Sultanlar liginin zorluğunun farkındayız ama bu zorlukla mücadele edebileceğimizi düşünüyorum. Ligde Bolu Belediyespor’un varlığını kesinlikle hissettireceğiz. İnşallah sonraki hedefimiz ilk 8 içinde yer alıp play-off oynamak. Yeni sezonda görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2021, 01:28