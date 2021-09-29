Sultanlar mağlubiyetle başladı

AXA Sigorta Kupa Voley maçlarını Bursa'da oynayan Bolu Belediyespor grubun ilk maçında Türk Hava Yolları ile karşılaştı. Güçlü rakibi karşısında ilk sette bir ara 6 sayı farkla öne geçmesine karşın ekibimiz bu üstünlüğünü koruyamadı ve bu seti 25-22 kaybetti.

İkinci sete iyi başlayamayan Bolu Belediyespor, teknik molaya 12 – 5 geride girdi. Setin kalanında adaptasyon sağlayamayınca ikinci setten 25 – 13 mağlup ayrıldı. Türk Hava Yolları maçın skorunu 2-0’a getirdi.

Üçüncü set ikinci sete göre mücadelesi daha yüksek başlasa da teknik molaya Belediyespor’un güçlü rakibi Türk Hava Yolları 12 – 11 önde girdi. Setin kalanında üstünlüğünü bırakmayan İstanbul temsilcisi, setten 25 – 19, maçtan ise 3-0 galip ayrıldı.

Bolunun Sutanları kupanın 2. maçında Yeşilyurt ile karşılaşacak. 18.30'da başlayacak mücadele TRT Spor Yıldızları kanalından naklen yayınlanacak.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan Ünal

Türk Hava Yolları: Carlini, Şeyma Ercan, Van Ryk, Aslı Kalac, Cemre Erkul, Kingdon (Ceren Önal, Polen Ünver, Rabadzhieva)

Bolu Belediyespor: İdil Naz Kanbur, Havlickova, Kharchenko, Ceren Baysal, Burcu Şentürk, Elif Uzun (Dilara Bağcı, Irmak Gökçen, Çağla Salih, Şeyma Dilan Öztürk)

Setler: 25-22, 25-13, 25-19

Süre: 81 dakika (31, 25, 25)