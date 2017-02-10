Haber: Ceylan Beykoz

Hafta içinde Pursaklar V.İ.takımını 3-1 yenerek play-off çıtasının içine giren Bolunun Sultanları, ligdeki önemli maçlardan birinde Numune DSİ ile karşılaşacak. Yarın saat 16:00’da Beştepe Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını hafta başından bu yana galibiyet üzerine yapan yeşil-beyazlı ekibimiz bu maçı kazanarak avantajını korumak istiyor. Ligin 20.haftasında B Grubunda oynanacak olan maçlar ise şöyle;

12 Şubat Pazar

12.00: Kazan Belediye-TVF Spor Lisesi

13.00 Elazığ DSİ-Samsun BŞA

13:00 Sakarya Hendek-G.G.Birliği

14.00 MSK Urfa-Bartın Polisgücü

15.00 Pursaklar V.İ.-Karayolları

16.00 Numune DSİ-Bolu Belediyespor

18:00 İlbank-İBA TED Kolejliler